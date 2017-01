 La patinoire Bleu-blanc-bouge officiellement inaugurée 

Il s'agit d'un projet évalué à 1,4 millions de dollars piloté par la Fondation des Canadiens pour l'enfance et par la Fondation Bon départ de Canadian Tire.

« C'est Sherbrooke qui a réussi à avoir la patinoire; on a eu plusieurs candidatures très intéressantes, mais Sherbrooke a démontré cette capacité de bien gérer la patinoire une fois qu'on leur laisse les commandes à long terme; aussi, les communautés de l'endroit en ont besoin. L'école située tout près et ses élèves vont assurément en profiter! » a souligné le propriétaire du CH, Geoff Molson.

La promotion de l'activité physique, notamment chez les enfants de communautés défavorisées, fait partie des lignes directrices de ce projet rassembleur; à preuve, bâtons et patins sont à la disposition des joueurs, dans le bâtiment de service attenant à la glace réfrigérée.

« L'impact du Canadien de Montréal dans les communautés de partout au Québec est énorme; les Québécois sont fiers de leur équipe. On a cette chance de les toucher, et aujourd'hui, c'est un très bel exemple. On profite de l'occasion pour aider les gens. »

Le Sherbrookois Stéphane Waite, actuel entraîneur des gardiens du Canadien de Montréal, était très fier de cette réalisation, non seulement pour l'amour du hockey et du sport qu'elle dégage, mais aussi pour l'accessibilité qu'elle propose.

Ce n'est pas la première fois que la famille Molson s'implique directement à Sherbrooke pour une contribution substantielle pour de l'équipement sportif; le nouveau centre sportif de l'Université Bishop's porte en effet le nom de Jane et Éric Molson.

« C'est une région qui est importante pour notre famille, a opiné M. Molson. La famille de ma mère vient d'ici et beaucoup de nos cousins, nos tantes et nos oncles ont fréquenté des écoles de la région. Mon grand-père a été juge à Sherbrooke, le lien est très profond. Être ici pour célébrer l'inauguration d'une belle patinoire comme celle-là, lors d'une magnifique journée, c'est fantastique! Et ce sont les enfants qui vont en profiter et je vous garanti qu'il va y avoir des milliers de jeunes qui vont grandir avec cette patinoire dans leurs souvenirs. »