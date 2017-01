 Patinage Canada doit couper dans les compétitions 

(Sherbrooke) Les patineurs et patineuses des équipes canadiennes ne participeront pas à la Coupe du monde #6 prévue à Minsk, au Bélarus, en février à cause de coupes budgétaires.

La Tribune a appris que Patinage de vitesse Canada a dû prendre cette décision en raison d'un budget mis à mal pour certains éléments hors de son contrôle au cours des derniers mois.

Ainsi, les patineurs canadiens ne participeront pas à la dernière tranche préparatoire en compétition internationale avant la présentation des Championnats du monde de courte piste de l'ISU, prévus à la mi-mars à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les Canadiens reviendront plutôt au Canada afin de poursuivre leur préparation.

« On doit faire face à une restructuration financière. Plusieurs éléments ont changé la donne, récemment, comme le taux de change, qui a fluctué de façon importante. On a donc dépassé notre budget accordé aux déplacements, l'an dernier. On est à réévaluer les scénarios possibles », indique Patrick Godbout, responsable des communications à Patinage de vitesse Canada.

Ce dernier confirme que l'enveloppe budgétaire de Patinage de vitesse Canada a été réduite de 2010 à 2014, quelque temps après les Jeux olympiques de 2010 présentés à Vancouver, mais il n'a pu chiffrer précisément cette diminution.

« On doit s'ajuster, c'est un mélange d'un paquet de facteurs dont le principal est probablement que les fonds privés sont en baisse. On a moins de commanditaires. On a donc moins de ressources financières, c'est une réalité. On doit ajuster les choses afin de permettre aux athlètes de compétitionner aux plus hauts niveaux. »

Le patinage de vitesse est une pépinière à médailles pour le Canada depuis 1932; au total, 63 médailles olympiques ont été récoltées par les patineurs canadiens depuis cette date.