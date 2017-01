Fin de semaine de rêve pour Kim Boutin

« Mais sur les lames, on s'entraîne en équipe, je suis toujours avec mes coéquipières. J'ai besoin d'elles pour m'améliorer, mais en même temps, je ne peux faire abstraction du fait que je dois compétitionner contre elles pour me faire une place. Maintenant, je peux dire que je suis à l'aise avec ces deux sphères de ma vie », a-t-elle confirmé.

« Le désir de patiner a toujours été là. J'ai par contre réalisé que je me mets beaucoup de pression sur les épaules en tant qu'athlète. Ainsi, je me suis oublié. À l'extérieur, je suis une fille calme, qui étudie dans un domaine où la compétition n'est pas présente! J'ai appris beaucoup de choses sur moi. »

« J'ai connu d'importants conflits de valeurs entre ma vie d'athlètes et ses prérequis, et ma vie de jeune femme qui va aux études. Cela a amené de grands questionnements. J'ai consulté, pendant cette période, et je crois avoir trouvé un équilibre. »

« J'ai été moins présente l'an dernier, ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi. Je suis entrée assez tôt sur l'équipe nationale et sans qu'on s'en rende compte, tout va très vite, on perd ses repères, on s'oublie un peu. Tu entres dans le moule, tu fais les entraînements, tu ne te questionnes pas trop et tu patines ».

Les patineurs et patineuses des équipes canadiennes ne participeront pas à la Coupe du monde #6 prévue à Minsk, au Bélarus, en février à cause de coupes budgétaires.

La Tribune a appris que Patinage de vitesse Canada a dû prendre cette décision en raison d'un budget mis à mal pour certains éléments hors de son contrôle au cours des derniers mois.

Ainsi, les patineurs canadiens ne participeront pas à la dernière tranche préparatoire en compétition internationale avant la présentation des Championnats du monde de courte piste de l'ISU, prévus à la mi-mars à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les Canadiens reviendront plutôt au Canada afin de poursuivre leur préparation.

« On doit faire face à une restructuration financière. Plusieurs éléments ont changé la donne, récemment, comme le taux de change, qui a fluctué de façon importante. On a donc dépassé notre budget accordé aux déplacements, l'an dernier. On est à réévaluer les scénarios possibles », indique Patrick Godbout, responsable des communications à Patinage de vitesse Canada.

Ce dernier confirme que l'enveloppe budgétaire de Patinage de vitesse Canada a été réduite de 2010 à 2014, quelque temps après les Jeux olympiques de 2010 présentés à Vancouver, mais il n'a pu chiffrer précisément cette diminution.

« On doit s'ajuster, c'est un mélange d'un paquet de facteurs dont le principal est probablement que les fonds privés sont en baisse. On a moins de commanditaires. On a donc moins de ressources financières, c'est une réalité. On doit ajuster les choses afin de permettre aux athlètes de compétitionner aux plus hauts niveaux. »

Le patinage de vitesse est une pépinière à médailles pour le Canada depuis 1932; au total, 63 médailles olympiques ont été récoltées par les patineurs canadiens depuis cette date.