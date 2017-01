Ça roule au Parc de la Gorge de Coaticook

« On a eu sensiblement le même nombre de personnes que l'an dernier, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de public » mentionne la directrice générale du Parc, Caroline Sage. On n'avait pas les conditions idéales. Mais l'événement est le fun, l'ambiance est bonne, les gens sont participatifs, il y a vraiment un beau créneau à développer. »

Le froid et la glace n'ont pas découragé les participants qui ont découvert de nouveaux parcours cette année, dont le slalom sur la piste de descente en tubes qui s'est avéré fort populaire. « Ça a un effet plus spectaculaire, plus casse-cou, les amateurs veulent l'essayer. Ils sont au rendez-vous peu importe les conditions, ils veulent découvrir les nouveautés de vélo. On a des gens qui sont venus d'un peu partout au Québec et aux États-Unis. »

La course de cross country, misant sur l'endurance, a quant à elle été ouverte aux catégories 12 ans et moins, et 12 à 14 ans. Deux représentations de prouesses acrobatiques en BMX et vélo de montagne par les téméraires cascadeurs de l'équipe Krusher en ont mis plein la vue aux spectateurs.

« L'objectif de cette année était d'attirer monsieur et madame tout le monde pour rendre cet événement plus festif, plus populaire » ajoute Caroline Sage en mentionnant le tout nouveau village gourmand et le food truck des Boucaniers en cavale, venus agrémenter le site pour une première année. On prévoit ajouter d'autres activités complémentaires pour les prochaines éditions en vue d'amplifier le caractère familial de l'événement.