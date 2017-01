Les Vikings surpris à Magog

Personne ne pouvait prévoir pareil dénouement dans cette confrontation entre les meneurs des divisions Tacks et CCM. Avant la rencontre, Félix Potvin a dû rayer de son alignement les noms de Zachary Cadorette et Jakob Breault qui s'ajoutaient à ceux de Justin Bergeron et Zackiel Couture, toujours sur la liste des blessés. Quand on tient compte aussi des départs d'Olivier Mathieu et d'Alexandre Couture pour la LHJMQ, force est d'admettre que les Cantonniers étaient méconnaissables avec autant de visages nouveaux venus remplacer les absents.

Qu'à cela ne tienne, les troupiers de Félix Potvin ont pris les Vikings par surprise avec un départ canon qui leur a valu de prendre les devants 2-0 après 131 secondes de jeu. On connaît la force de frappe des Vikings et ceux-ci sont revenus de l'arrière avec une poussée de trois buts. Félip Bourdeau, avec son second but de la partie, celui-ci en infériorité numérique, a ramené les deux formations à la case départ. Le match n'était pas encore rendu à mi-chemin qu'il y avait déjà six buts inscrits au tableau indicateur.

Par la suite, les deux équipes ont raté de multiples chances et il a fallu patienter en prolongation avant de voir le valeureux capitaine Jordan Chabot procurer la victoire aux siens après avoir reçu une passe savante du nouveau venu Miguel Duchaine.

Efforts récompensés

Jordan Chabot et Félix Potvin s'accordaient pour dire que c'est le travail acharné qui a mené à cette victoire. « On ne gagnera pas par plusieurs buts avec autant de joueurs absents. On devra s'habituer à jouer des matches serrés pour espérer l'emporter. Ce n'était pas toujours joli, mais on y a mis toute la gomme », déclare celui qui était pratiquement toujours sur la glace lorsque le prolifique Alexis Lafrenière en faisait autant pour les perdants.

« C'est un beau défi, mais ça se fait en groupe. Mes compagnons de trio Gabriel Fontane et Simon Pinard ont joué avec énormément d'intensité et ont eu un gros mot à dire », d'ajouter Chabot.

« J'ai vu des deuxièmes et des troisièmes efforts ce soir (hier), de renchérir Félix Potvin. Les gars ont compensé l'exécution qui faisait défaut, mais c'est un peu normal dans les circonstances. Je suis content pour les gars, car ils ne l'ont pas eu facile cette semaine à l'entraînement. »