Face au meilleur pointeur du circuit

(Magog) De la grande visite est attendue vendredi soir à l'aréna de Magog alors que les Cantonniers accueilleront les Vikings de St-Eustache et du même coup le joueur par excellence de la Ligue midget AAA du Québec - et possible premier choix du prochain repêchage de la LHJMQ -, l'attaquant Alexis Lafrenière.

Le patineur de 15 ans fait tout un tabac à ses débuts dans le circuit Baillargé. Il est le seul joueur de la ligue à maintenir une moyenne supérieure à deux points par match. Après 25 parties, Lafrenière accumule 57 points, soit 24 buts et 33 passes. Non seulement est-il en train de tourner en dérision la course au championnat des compteurs avec une avance de 10 points sur son plus sérieux rival, Samuel Poulin du Phénix du Collège Esther-Blondin, qui a disputé quatre joutes de plus, Lafrenière est aussi le meilleur franc-tireur et le meilleur passeur de la ligue. Comme domination, difficile de trouver mieux.

Si en début de saison Samuel Poulin et son coéquipier Xavier Parent étaient considérés comme les meilleurs espoirs de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, Lafrenière est passé devant eux de l'avis de la plupart des experts.

Contrairement à Parent et Poulin qui avaient fait le saut l'an dernier à 14 ans dans le circuit midget AAA, Alexis Lafrenière avait décidé de demeurer dans le bantam AAA dans la Ligue d'Excellence du Québec. On parle maintenant d'un joueur de concession dans son cas. Force est d'admettre que Lafrenière donne raison jusqu'ici à ceux qui l'encensent.

Lafrenière n'est toutefois pas le seul porte-couleurs des Vikings à terroriser les gardiens adverses. Deux de ses coéquipiers également âgés de 15 ans figurent parmi les dix meilleurs pointeurs de la ligue. Félix Lafrance est bon cinquième avec 41 points et Nathan Légaré est dixième avec 35 points. Lafrenière, Lafrance et Légaré évoluent régulièrement sur le même trio.

Qu'on se le dise, la soirée de la brigade défensive des Cantonniers ne sera pas de tout repos vendredi soir devant leurs partisans.