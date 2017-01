Hugo Roy capitaine : un choix unanime

L'attaquant de 19 ans sera appuyé par Thomas Grégoire, Julien Pelletier et Nicolas Poulin, qui complètent le quatuor de leaders.

« Aujourd'hui, on tourne la page en nommant un nouveau capitaine et un nouveau groupe d'assistants, a affirmé mardi l'entraîneur Stéphane Julien en conférence de presse. Ces quatre joueurs cadrent dans la philosophie de l'équipe. Ils ont une bonne attitude, sont engagés dans la communauté, ont du caractère et de la discipline autant sur la glace que dans le vestiaire ou à l'école. Ils ne sont jamais en retard et suivent les règles des entraîneurs. »

L'histoire d'Hugo Roy est inspirante. Après avoir amorcé son parcours dans le junior AAA avec les Cougars de Champlain, Roy a connu une progression fulgurante.

« J'étais vraiment heureux d'apprendre la nouvelle lorsque Stéphane m'a appelé lundi matin. Si quelqu'un m'avait dit ça il n'y a pas si longtemps, je ne l'aurais pas cru! C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter ma ville de cette façon. C'est fantastique! »

« Hugo a beaucoup de caractère. Il a commencé dans le junior AAA, a fait sa place dans le junior majeur et est devenu l'un des meilleurs joueurs de centre de la LHJMQ grâce à son intensité, son ardeur au travail et sa discipline », a expliqué le pilote des Oiseaux.

« On cherchait quelqu'un qui possède une éthique de travail exemplaire et qui représente un modèle, a-t-il poursuivi. Des joueurs qui se lèvent dans le vestiaire, on en a beaucoup. Je pense entre autres aux vétérans Julien Bahl et Johnatan Legault. »

Hugo Roy n'a pas l'intention de changer sa manière d'agir pour autant.

« Je ne modifierai pas mon approche. Notre groupe est déjà bien soudé. Je continuerai à guider les jeunes de notre organisation et on verra la nouvelle génération du Phoenix grandir de jour en jour. Je montre l'exemple sur la glace et je suis quelqu'un de constant. »

Chose certaine, Roy demeure un modèle inspirant.

« Les plus jeunes peuvent se motiver en analysant mon parcours. Ils ne doivent pas lâcher. Je pense entre autres à notre coéquipier Brock McLeod qui a été rétrogradé dans le junior A dans les Maritimes. Il sait que c'est possible de revenir fort en se fiant à mon histoire. À son âge, je ne jouais pas encore dans la LHJMQ après tout. »

De grands patins à chausser

L'ancien capitaine Carl Neill aura laissé sa marque à Sherbrooke et Hugo Roy compte bien poursuivre le travail bien amorcé par Neill.

« J'ai observé Carl dans les derniers mois, a souligné le nouveau leader sherbrookois. J'ai pris des notes en le regardant travailler. Il a été un bon modèle pour moi. »

Stéphane Julien a également eu une pensée pour son ancien capitaine lors de la conférence de presse :

« J'aimerais le remercier d'avoir rendu de fiers services au Phoenix dans les dernières années. Carl a vécu de bons moments ici et il a mené vers la bonne voie les jeunes de notre équipe. »

« Je suis content pour Hugo et pour le Phoenix, qui comptera sur une bonne personne pour assurer le leadership cette saison et la saison prochaine, a mentionné l'assistant-capitaine Julien Pelletier. Pour ma part, j'étais déjà assistant et je quitterai l'équipe bientôt. Hugo aura de grands patins à chausser en remplaçant Carl Neill et je suis certain qu'il fera un bon travail. »