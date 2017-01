 Sébastien Beaulieu triomphe au relais en planche à neige 

(Sherbrooke) Le planchiste Sébastien Beaulieu avait plus d'une raison pour se réjouir, jeudi.

Le jeune homme membre de l'équipe nationale de planche à neige a célébré son anniversaire en remportant la victoire en PSL à la station de ski Le Relais, lors d'un événement nor-am.

Une victoire importante pour Beaulieu, car elle lui confirme une présence en Championnat du monde et lui procure le meilleur résultat de sa jeune carrière en ce qui concerne les points FIS (Fédération internationale de ski) avec 240.

Actuellement au 42e rang mondial, Beaulieu est tout près de son objectif d'une présence dans le top 40, qui lui assurerait une place en Coupe du Monde.

Joyeux anniversaire!

« J'ai finalement gagné! Et en plus, avec une qualification ordinaire, en terminant cinquième. C'était peut-être ça le truc, j'ai plusieurs fois été qualifié premier pour la finale, mais je n'arrivais pas à gagner l'or », a-t-il expliqué à La Tribune, avant de s'envoler vers l'Europe, plus précisément en Autriche, pour la Coupe du monde PSL à Bad Gastein, le 10 janvier.

« Dans l'ensemble, ce fut une qualification difficile, car j'avais le dossard 19, puisque je n'avais pas participé aux premières épreuves nord-am de la saison. Mais une fois en finale, les conditions étaient vraiment belles et j'utilisais vraiment une excellente ligne de course. Tout au long des finales, j'avais une avance confortable à l'approche du pitch à la fin du parcours. Ça forçait ainsi mes adversaires à commettre des erreurs puisqu'ils devaient prendre des risques. »