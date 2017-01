L'année des possibles pour deux Sherbrookois

Cette compétition servira d'épreuve-test en vue des Jeux olympiques. Boisvert-Lacroix s'élancera mercredi. Ce dernier a connu saison de premières en 2015-2016 : il a récolté sa première médaille de bronze en Coupe du monde à l'épreuve du 500 m avant de reconquérir la même couleur quelques mois plus tard, sur la même distance, aux championnats du monde de distances individuelles.

L'objectif est de décrocher une place pour les Championnats mondiaux de distances individuelles 2017 de l'ISU. 136 patineurs seront dans la course sur l'Anneau olympique de Calgary. Le Canada a déjà en poche un total de 26 places pour les Mondiaux, qui auront lieu du 9 au 12 février sur la glace officielle des Jeux olympiques de 2018 à Gangneung, en Corée du Sud.

Le Sherbrookois Sébastien Beaulieu participera au premier événement PSL Speed Nation de la saison mercredi à la station de ski Le Relais. Et ses attentes sont élevées.

« Ça fait plusieurs années que je remporte la qualification, mais que je ne termine pas sur la plus haute marche du podium. Je crois que je suis monté cinq fois sur le podium au Relais mais toujours 2e ou 3e. Donc demain (mercredi), pour ma fête en plus, j'aimerais beaucoup remporter la victoire. Également, un top 6 me qualifierais pour les Championnats du Monde à Sierra Nevada en Espagne à la mi-mars », a déclaré le Sherbrookois.

« J'ai eu mon meilleur résultat en carrière en Coupe du Monde à Cortina d'Ampezzo avec une 21e place, le 17 décembre dernier, mais avec les temps que je sors en entrainement, je m'attends à beaucoup mieux en 2017. Je suis confiant de pouvoir rivaliser avec le top 10/top 15. »

Beaulieu a un nouvel entraîneur - le Suédois Jan Wengelin - en plus d'utiliser les produits de la compagnie suisse Kessler.