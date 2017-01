 Pour que le sport continue de rayonner à Magog-Orford 

PATRICE BERNIER, capitaine de l'Impact de Montréal et ancien porte-couleurs des Cantonniers de Magog : de revenir dans l'entourage des Cantonniers par la grande porte et d'en être le capitaine honoraire pour la saison 2017-2018 dans la Ligue midget AAA du Québec.

FRÉDÉRICK GAUDREAU, l'ancien des Cantonniers : un premier but avec les Predators de Nashville... sur une passe de P.K. Subban.

JEAN PINARD, vice-président aux communications du Club de ski de fond du Mont-Orford : de rester le numéro un dans son domaine.

ALEX D'ORIO, ancien gardien des Cantonniers : de devenir le premier gardien produit par cette organisation à être repêché par les Bruins de Boston.

DANIEL POIRIER et JEAN-THOMAS BOILY, d'Endurance Aventure : un succès international avec la première édition de leur triathlon XTrême Canada Man/Woman de Lac-Mégantic en juillet 2017.

CHRISTIAN VACHON, de la fondation qui porte son nom et du Relais du lac Memphrémagog : une reconnaissance à la grandeur du Québec au même titre que Pierre Lavoie.

L'ORGANISATION DU TRI-MEMPHRÉ : de continuer à séduire tout le Québec et même le Canada.

SÉBASTIEN JACQUES, ex-tennisman et miraculé d'une opération majeure au cerveau : la réalisation de ses rêves les plus fous et de toujours trouver la vie plus belle chaque jour. Et de continuer d'être une inspiration pour ceux qui l'entourent.

PATRICK CUSTEAU, président du baseball mineur à Magog : une autre augmentation du nombre de joueurs l'été prochain. Et de ne pas perdre son enthousiasme contagieux.

VICKI-MAY HAMM, mairesse de Magog : de trouver les dollars nécessaires ou les bons partenaires financiers pour la réalisation du projet d'une deuxième glace à l'aréna de Magog.

JEAN-FRANÇOIS LAROCHE, Magogois d'origine : devenir le nouveau recordman de tous les temps aux Mardis Cyclistes de Lachine avec un septième titre de champion.

SÉBASTIEN ROULIER, coureur de fond : mettre le mont Orford dans sa petite poche arrière une troisième année d'affilée.

PATRICK GUAY, futur Cantonnier : être le patineur de 15 ans le plus convoité dans la Ligue midget AAA du Québec à compter du mois de septembre 2017.

VIKTOR ALEXY : le titre de champion mondial des courses à obstacles, rien de moins.

GENEVIÈVE BÉLANGER, triathlète : du repos pour soigner ses blessures avant de revenir en force.

VILLE DE MAGOG : après le Marathon de Magog, un autre événement sportif dans le centre-ville. C'est magique et rassembleur.

JÉRÉMY GAGNON-LAPARÉ, joueur de soccer : une véritable chance en Europe.

CANTONNIERS : un retour en finale en avril ou pour la saison 2017-2018.

STÉPHANE ASSELIN, directeur général de Soccer Magog : de ne plus s'exiler et de rester à Magog pour les dix prochaines années.

RENÉ POMERLEAU, PATRICK MAHONY, NICOLAS TAILEFER : de continuer à attirer ces milliers d'athlètes touristes qui envahissent Magog-Orford chaque année.

GILLES BÉLANGER : d'être aux aguets pour faire revivre une traversée ou toute autre compétition internationale du même acabit sur le lac Memphrémagog.

À TOUS : je vous souhaite surtout de vivre en paix et de reprendre contact avec une seule personne avec qui vous n'étiez plus en bon terme. Si chacun faisait sa part, ça changerait le monde.