La liste de cadeaux de nos sportifs

(Sherbrooke) CHRONIQUE / Noël est à notre porte! À l'aube des célébrations du temps des Fêtes, les listes de cadeaux ont déjà été envoyées au père Noël. Et les athlètes, entraîneurs et différents clubs sportifs de la région ont certainement rédigé la leur (ou pas). La Tribune s'est amusée à recréer le contenu de ces demandes, parfois réalistes, d'autres fois loufoques.

Phoenix de Sherbrooke

Les services d'un thérapeute additionnel. Avec les nombreuses blessures, l'infirmerie déborde. Eh oui, encore. La thérapeute Camille Lussier mérite son salaire une fois de plus cette saison. On a rarement vu les lits destinés aux éclopés être vacants. Avant même que la saison ne soit commencée, le pilote Stéphane Julien perdait déjà les services d'un vétéran attaquant, Nicolas Poulin. Par la suite? Une multiplication de blessures, ce qui mène la formation au 16e rang.

Gaiters de l'Université Bishop's

Deux victoires de suite. Ce qui n'est pas survenu depuis un bail pour l'équipe de football. Terminant sa saison au dernier rang de la division québécoise avec une seule victoire en huit matchs, le club de football a fait le grand saut vers la division des Maritimes. Nul doute que l'organisation et son nouvel entraîneur Chérif Nicolas souhaitent y connaître davantage de succès.

Mathieu Lecompte, entraîneur du Vert & Or

Une fiche positive pour la formation de football. Pour la première fois depuis 2013, le Vert & Or n'a pas obtenu plus de victoires que de défaites. Son dossier : trois gains et cinq revers, ce qui l'a placé à l'avant-dernier rang du classement devant les Gaiters. Mathieu Lecompte visera un dossier positif à sa première saison en tant qu'entraîneur-chef de la formation. Avec le départ des Gaiters, la tâche devient plus ardue soudainement. Sur sa liste de cadeaux, on y retrouvera certainement quelques bonnes prises en cette période de recrutement.

Jean-François Joncas, entraîneur des Cougars

Un Bol d'Or. Après avoir vécu une saison parfaite de 11 victoires, zéro défaite et un Bol d'Or, les Cougars ont baissé pavillon en demi-finale contre André-Grasset, terminant tout de même la campagne avec une fiche de huit victoires et trois défaites. La suite logique? Un gain en finale du Bol d'Or l'an prochain.

Félix Potvin, entraîneur des Cantonniers de Magog

Une conquête du championnat. Au sommet de la division Tacks, les Cantonniers de Magog impressionnent cette saison et semblent posséder tous les éléments pour se rendre jusqu'au bout. Le pilote de la formation, Félix Potvin, doit certainement espérer que cette fois, ce sera la bonne. Cependant, il pourrait voir certains de ses meilleurs éléments quitter vers les différentes équipes de la LHJMQ. Une réalité bien présente dans le midget AAA.

Voltigeurs de Drummondville

De nouveaux espoirs. Les Voltigeurs poursuivent leur reconstruction et liquident les vétérans afin de recréer une banque de choix de sélection et ajouter de jeunes espoirs de 16 ou 17 ans à leur alignement. Que ce soit à l'attaque ou à la défense.

Tigres de Victoriaville

Un gardien de but de premier plan et un solide défenseur. Il semblerait que les Tigres visent le coup de circuit cette saison. Avec les Maxime Comtois, Pascal Laberge et Alexandre Goulet, Kevin Cloutier et son entraîneur Louis Robitaille possèdent une offensive du tonnerre. Reste maintenant à ajouter un défenseur vétéran et un gardien de but numéro 1 capable de mener les Félins vers les grands honneurs.

Léo Grandbois et Charlotte Hamel

Un rang respectable sur la scène internationale. Le Club de biathlon de l'Estrie a presque tout raflé lors du 35e gala du Mérite sportif de l'Estrie. Et ce, un peu grâce à l'entraîneuse Sandrine Charron, mais aussi aux biathlètes Léo Grandbois et Charlotte Hamel, qui ont connu leur part de succès à l'étranger. Reste maintenant à poursuivre sur la même lancée.

Daniel Audette et Jérémy Grégoire

Un meilleur positionnement dans la hiérarchie du Canadien. À sa première saison complète, Daniel Audette fait bonne figure dans la Ligue américaine. L'ancien attaquant du Phoenix de Sherbrooke demandera certainement au père Noël quelques buts supplémentaires, question d'impressionner davantage l'organisation. Occupant un rôle de second plan au sein des IceCaps de St John, Jérémy Grégoire ne collectionne pas les points, mais il espère du moins que son jeu robuste lui permettra de remplir un rôle plus important avec le club-école du CH.

En rafale

Xavier Desharnais, nageur en eau libre : encore du succès à la Traversée du Lac-Saint-Jean et qui sait, peut-être le retour de la Traversée du lac Memphrémagog?

Sébastien Beaulieu, planchiste : un financement adéquat à la hauteur de ses aspirations.

Nicole Clermont, cycliste et athlète paralympique : la force de viser les Jeux de 2020.

Diane Roy, athlète paralympique en fauteuil roulant : une tonne de podiums et la passion pour continuer.

Josée Bélanger, joueuse de soccer : une autre place au sein de l'équipe nationale.