Un premier sprint positif pour le Vert &Or

(Sherbrooke) À quelques heures de l'arrêt obligatoire du recrutement, le nouvel entraîneur du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke s'est dit fort satisfait de la première vague de joueurs sélectionnés au sein de la formation universitaire de football.

« De très bons jeunes ont choisi le Vert & Or au cours des dernières semaines, a dit Mathieu Lecompte peu avant la pause du temps des Fêtes. Nous reprendrons la route en janvier, dès la fin de la pause obligatoire, afin de convaincre d'autres footballeurs de talent de se joindre à notre famille et d'assurer un avenir prometteur pour notre programme. »

Quatre joueurs de première division du circuit collégial québécois se joignent au groupe : le demi défensif des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal Julien Le Guéhennec, le joueur de ligne défensive Jérémie Verreault, un ancien des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, et les receveurs Patrick-Anthony Gagnon (Cougars du Collège Champlain-Lennoxville) et Louis-Charles Moisan (Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon).

Cinq anciens Volontaires

Pas moins de cinq anciens Volontaires du Cégep de Sherbrooke ont déjà confirmé leur présence au prochain camp : le joueur de ligne défensive Francis Perron (joueur défensif et joueur de ligne défensive par excellence de la dernière saison), les demis défensifs Gabriel Orrego et Benjamin Roy-Ménard, le quart-arrière Maxim Bouffard tout comme le receveur et botteur Marc-Étienne Dupont.

Parmi les autres footballeurs qui se sont commis : le joueur de ligne défensive par excellence de la troisième division collégiale, Charles Davidson-Parent (Cavaliers du Collège Champlain Saint-Lambert), le receveur et secondeur Adam L'Heureux et Félix Perreault, deux membres des Triades du Cégep régional de Lanaudière, William Garceau des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, le joueur de ligne offensive Julien Leblanc des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ainsi que le demi défensif Jean-Simon Guilbert des Cougars du Cégep de Chicoutimi.

Un nouveau membre du personnel

Le Vert & Or a ajouté un nouveau membre à son personnel d'entraîneurs : Rémi Giguère, un ancien des Carabins qui vient de compléter sa carrière universitaire comme joueur, pilotera la ligne offensive et appuiera ainsi Lecompte dans son travail.