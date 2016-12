Le meilleur hockey de l'année au Palais

La Finlande et la Slovaquie poursuivent leur préparation en vue du Championnat mondial de hockey junior présenté durant les Fêtes à Montréal et Toronto en s'affrontant au Palais des sports à 19 h

Mercredi soir, seulement 700 billets avaient été vendus.

« On s'attend à accueillir près de 200 étudiants à la porte et peut-être 400 autres spectateurs pour un total de 1300 environ. Sachant qu'il n'y avait que 5000 personnes au Centre Bell pour la partie entre le Canada et la Finlande, on serait satisfait de cette foule », a indiqué la directrice des opérations du Phoenix, qui aide Hockey Canada dans la présentation de cette partie.

Rappelons que les Finlandais ont baissé pavillon dimanche à Montréal par la marque de 5 à 0. L'équipe championne de la dernière édition pourrait toutefois causer la surprise une fois le tournoi commencé et tentera de défendre son titre.

« Les Estriens devraient profiter de la tenue de ce match, parce qu'ils pourraient attendre encore très longtemps avant de revoir les meilleurs joueurs d'âge junior s'affronter à Sherbrooke, rappelle Sylvie Fortier. Les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le niveau de jeu sera relevé. Ce n'est peut-être qu'une partie préparatoire, mais l'intensité sera au rendez-vous. On sent déjà que les deux équipes prennent le tournoi au sérieux. Les joueurs sont d'ailleurs traités comme des professionnels à Sherbrooke. »

Reste à voir si les amateurs appuieront davantage la Finlande puisque les Finlandais ont passé la dernière semaine à Sherbrooke afin de tenir leur camp d'entraînement.

« Il s'agit d'un beau cadeau à s'offrir à quelques jours de Noël », note Sylvie Fortier.

Il est possible d'acheter des billets en visitant la page web www.hockeyphoenix.ca ou en appelant au 819 560-8842. Le coût d'admission : 22,50 $.