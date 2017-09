Grandir à travers le sport

J'aimerais remercier le comité de sélection pour l'intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke dont j'ai fait l'objet lors de la troisième cérémonie d'intronisation du 20 septembre dernier. C'est un immense honneur. Le tennis de table fut une formidable école de vie. C'est grâce à des personnes extraordinaires que j'ai pu accéder à un haut niveau de jeu. Ces personnes sont mes entraîneurs; René Rivard, Claude Goulet, Jacques Roberge, Gaétan Fontaine, Richard Lareau et Jean Laroche. Ils ont cru en moi et m'ont permis de développer mon potentiel tant au niveau physique, technique que psychologique.

Le rayonnement de notre sport dans la région fut possible grâce à des journalistes dévoués qui ont pris le temps de mieux connaître le tennis de table et de promouvoir les réalisations des athlètes estriens. À ce titre, je remercie les journalistes Jean Arel, Dan Duchesne, Raymond Duquette, Mario Goupil, Denis Messier, Jean-Paul Ricard, Pierre Turgeon, Steve Vermette et tous les autres qui ont contribué à la reconnaissance de notre sport. Le tennis de table étant un sport méconnu dans notre pays et souvent sous-estimé en regard de sa complexité et des exigences physiques requises pour l'atteinte d'un haut niveau de performance.

Merci aussi à tous mes partenaires qui m'ont permis de m'entraîner efficacement et intensément jour après jour afin d'augmenter mon niveau de jeu. Leur présence fut essentielle à mon développement et à mes performances. Un merci particulier à Florence Dubreuil, David Jacques, Josée Lafontaine, Sylvain Landry, Judith Perron ainsi que Marian Domonkos du Centre national d'entraînement.

Je tiens à remercier le personnel du Centre Julien-Ducharme de Fleurimont qui a toujours fait preuve d'une grande flexibilité et d'une collaboration hors du commun pour la tenue des entraînements nécessaires à l'atteinte d'un niveau international.

C'est avec humilité que je vois mon nom associé à tous ces grands du sport de la région et j'espère que les jeunes seront inspirés par ces intronisations et auront eux aussi le goût de se dépasser et de grandir à travers le sport.

Encore une fois merci au Panthéon des sports de Sherbrooke pour ce bel hommage.

Hélène Bédard, Ascot Corner