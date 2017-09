Bus express sur King : enfin une vision

Sitôt mise au jeu par Sherbrooke Citoyen, la proposition d'implanter un bus express sur l'axe King est dépeinte comme irréaliste par le président de la STS et candidat du Renouveau Sherbrookois Bruno Vachon. Vivement qu'il soit remplacé par quelqu'un qui a plus de vision pour Sherbrooke!

Des bus express ont été implantés dans des villes de tous les continents avec succès. Il y a un consensus dans la recherche à l'effet qu'il s'agit d'une solution particulièrement intéressante quant au ratio coût/efficacité pour les villes à faible et moyenne densité comme Sherbrooke.

Pourquoi les Sherbrookoises et Sherbrookois devraient-ils se priver d'un projet aussi structurant? Que gagnerions-nous à maintenir un faible niveau d'investissements dans les transports publics? Une marge de manoeuvre pour éponger les coûts de l'étalement urbain? Combien nous coûte celui-ci? Le président de la STS a-t-il eu l'idée de le faire chiffrer au cours de son dernier mandat? Et à qui profite-t-il? De son côté, la proposition d'un bus express est de nature à soutenir la densification, à désengorger le trafic et à offrir un service qui ouvre les portes de la ville à toute personne qui y réside, y travaille ou y étudie. Pas mal, comme retour sur l'investissement.

Les sommes existent si on les planifie et on les répartit intelligemment. Ceux qui croient que c'est impossible pourraient avoir la pudeur de ne pas déranger ceux qui essaient. Je n'ai pas envie de manger votre bol de lentilles, M. Vachon. Je pense que Sherbrooke est mûr pour plus d'audace.

Philippe Langlois

Sherbrooke