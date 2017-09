Une sensibilité à géométrie variable?

Or, Malala ne m'a pas l'air d'avoir le coeur trop brisé par les drames que vivent les minorités non-musulmanes -en particulier les chrétiens - dans les pays musulmans et, particulièrement, dans son propre pays, le Pakistan, car elle n'en a jamais parlé. Les chrétiens y sont pourtant en butte à une discrimination systématique (ou « systémique », pour être à la mode), aux violations des droits et à des attentats meurtriers trop nombreux pour être comptés. (...)

François McCauley, Sherbrooke