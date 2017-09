Vent de fraîcheur sur ma ville

Carrefour des lecteurs

La Tribune La Tribune

(Sherbrooke) Le candidat à la mairie Steve Lussier se présente à nous avec une vision qui manque depuis plusieurs années à Sherbrooke : être à l'écoute des besoins de la population. Monsieur Lussier n'a pas fait de grosses sorties jusqu'ici. La raison majeure est qu'il consulte, étudie les dossiers, écoute ce que la population demande avant de se faire une opinion. On a rarement vu cette façon de faire ces dernières années. Un maire doit arrimer ses projets avec les besoins de la communauté et non imposer sa vision personnelle.