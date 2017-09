Après la pause, de retour à la Noirceur

Point de vue

La Tribune

(Sherbrooke) Alors que les moyens de diffusion se démocratisent et se multiplient, ce qui peut être diffusé sur la place publique diminue. Pire, la tolérance de ce qui peut être diffusé rétrécit comme peau de chagrin. Les groupes d'intérêts, aussi minuscules soient-ils, peuvent bloquer la diffusion d'un contenu qu'ils jugent offensant. Parfois, il ne s'agit que d'une personne ou d'une plainte, comme c'est le cas de la murale au parc Victoria, pour faire virer un projet qui n'a rien d'inélégant ou de grossier. Invoquer un vice d'approbation bureaucratique ou la possibilité de graffitis à caractère sexuel pour retirer une murale est complètement dingue. Des graffitis à caractère sexuel il y en a un peu partout en ville. Suffit de circuler là où il y a un mur, un pont, un viaduc ou un tunnel et on y retrouve plus de bites que dans les caricatures de Charlie Hebdo.