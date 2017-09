L'admiration sans bornes de Donald Trump pour le général Patton 

(Sherbrooke) CHRONIQUE / Durant la dernière campagne présidentielle, Donald Trump a, à maintes reprises, fait l'éloge du général George S. Patton, un architecte moderne de la guerre des blindés, un tacticien habile et charismatique, un orateur coloré et loquace et un commandant impétueux et exigeant.

Absolument convaincu que Dieu était avec lui, Patton a été un important artisan de la victoire alliée contre l'Allemagne. Si les soldats étaient fiers de servir sous son commandement, ils étaient encore plus terrifiés s'ils n'atteignaient pas les objectifs que Patton leur avait assignés.

Patton a obtenu une opportunité unique en décembre 1944, alors que les Allemands avaient déclenché une vaste offensive dans les Ardennes. Le sauvetage de Bastogne par Patton en fit à la fois un héros national américain et le général occidental le plus craint par les stratèges allemands.

Patton était peut-être un général innovateur et audacieux, mais il existe aussi un côté plus sombre dans sa personnalité. Si Eisenhower considérait Patton comme un élément indispensable pour assurer la victoire à l'Ouest, il percevait aussi ce dernier comme un « enfant problématique ». Eisenhower, à l'instar de nombreux hauts gradés, décelait chez Patton des signes croissants de déséquilibre mental.

Chargés après la guerre d'administrer militairement la Bavière, le général Eisenhower et le président Truman devinrent vite alarmés par les rapports sur les conditions prévalant dans le territoire sous le contrôle de Patton. Non seulement ce dernier avait nommé des SS pour gérer des camps de réfugiés juifs, mais il ne montrait aucune sympathie vis-à-vis les victimes de l'holocauste les considérant comme « une espèce sous-humaine sans les raffinements culturels ou sociaux de notre époque » largement responsables de la misère dans laquelle ils avaient été réduits par les nazis.

En conséquence, il s'opposait ouvertement à la politique de dénazification et considérait comme une folie d'emprisonner les anciens nazis. Il préconisait plutôt de les embrigader pour déclencher immédiatement une guerre contre les Soviétiques qui étaient encore un proche allié des États-Unis. Horrifié par les propos troublants et outranciers de ce mégalomane, Eisenhower le démit de ses fonctions le 25 septembre 1945.

Après la guerre, Patton est devenu l'idole d'une certaine vision conservatrice du monde. Auréolée par ses victoires, sa légende n'a cessé de grandir. Néanmoins, la vision de Patton du rôle des États-Unis dans le monde était rétrograde même dans le cadre des années 1940. Il a l'heureux « bonheur » de mourir en décembre 1945 dans un accident d'auto avant que sa réputation ne soit ternie par la dynamique de l'après-guerre.

L'obsession de Trump pour les généraux de la Deuxième Guerre mondiale, dont Patton, est significative. Compte de l'admiration que Trump lui voue, ces aspects particuliers de la personnalité de Patton sont indicateurs importants pour comprendre le nouveau président américain, sa conception du monde et sa conception du leadership.

En effet, Patton et Trump partagent plusieurs autres éléments en commun. Patton, comme Trump, considérait la vie comme un spectacle dont il était la vedette et comme Patton, Trump agit sans se soucier de ce que les gens pensent.

Tirant sa vision de Patton d'une version hollywoodienne de 1970, Trump perçoit ce dernier comme l'incarnation du véritable héros américain qui ne compte que sur lui-même et qui rejette la justesse politique. Comme Patton, Trump rejette les conventions et ne respecte pas les règles suivies depuis longtemps par ses prédécesseurs.

Patton et Trump ont une ressemblance physique et affichent étrangement des tendances similaires. Nés tous deux riches, les deux personnages exigent une loyauté absolue, alors qu'ils démontrent une dissidence constante. Avides de célébrité, ils se montrent impitoyables vis-à-vis leurs détracteurs.

Dévoré par une ambition brûlante et un besoin de reconnaissance personnelle sans limites, Patton présentait comme Trump tous les traits d'une personnalité narcissique. Tous deux possèdent un style de fonctionnement général basé sur leur propre promotion et une fidélité sans faille de leurs subordonnés qu'ils sont enclins à traiter comme des imbéciles.

Comme avec Trump, la brutalité et la grossièreté de Patton étaient légendaires. Par leurs manières brusques, ces deux personnages controversés ne sont pas vraiment sympathiques. Impulsifs et arrogants, tous deux affichent un comportement irrégulier et imprévisible. Leur leadership est aussi à la fois agressif, impatient et contradictoire. Mais ils cultivent tous deux une réputation d'être un gagnant.

Affichant tous deux un dédain ouvert vis-à-vis la presse, Trump, n'hésite pas, comme Patton, néanmoins à l'utiliser sans relâche pour promouvoir sa réputation. Comme Trump, Patton recourait régulièrement à de fausses déclarations et était incapable d'éviter de mettre le pied dans sa bouche. Ses déclarations controversées faisaient la joie des journalistes.

L'admiration de Trump pour Patton comme modèle de leadership apparait dans la composition de son cabinet. Il respecte, adore et admire les généraux. Le tiers de son équipe ministérielle est composé d'anciens généraux et hauts officiers et ils détiennent tous de postes clés.

Mais comme l'exemple de Patton l'a démontré, des militaires habitués à obéir aux ordres et à suivre la chaine de commandement ont de la difficulté à s'ajuster aux tâches complexes de la gouvernance civile contemporaine. Plus encore, ils sont inconfortables à contester directement leur commandant en chef. Il ne reste plus que le Congrès pour conter l'imprudence et l'ineptie de Donald Trump.

Gilles Vandal est professeur émérite à l'École de politique appliquée de l'UdeS