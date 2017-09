Trop facile de risquer la vie des autres

- Que leurs propriétés sont situées sur des terres « claimées » c'est-à-dire vendues par le gouvernement du Québec à des compagnies pétrolières et gazières qui les ont achetées pour « une bouchée de pain ». Il s'agit des terres situées le long du St-Laurent, dans les Cantons de l'Est et en Gaspésie

- Que ces mêmes compagnies peuvent effectuer de la fracturation hydraulique sur leurs propriétés pour trouver du pétrole et des gaz de schiste et ce, à 500 mètres de leur source d'eau potable, comme le permettrent les ministres David Heurtel (Environnement) et Pierre Arcand (Énergie et Ressources naturelles), avec la bénédiction du premier ministre Couillard.

- Que ces compagnies peuvent exproprier les propriétaires, avec la bénédiction du gouvernement du Québec (loi 106 votée le 9 décembre 2016).

- Que les compagnies utilisent des produits chimiques et beaucoup d'eau potable sous pression pour fracturer le schiste et que ces produits sont de puissants poisons qui contaminent par la suite les sources d'eau potable, nappes phréatiques, puits, cours d'eau, etc. (...)

- Qu'une fois contaminée, l'eau ne peut plus redevenir « normale ». C'est la fin : pour les gens, pour les animaux et la vie aquatique, pour les productions agricoles et maraîchères; tout devient un danger pour la santé des gens (...).

- Qu'une fois que la compagnie a terminé son sale travail, les propriétés perdent, non seulement de leur beauté, mais aussi de leur valeur. (...)

- Les revenus des municipalités dont les citoyens auront été visités par les compagnies vont diminuer et, par conséquent, l'offre de service envers leur population.

Si vous êtes visités et sollicités par des représentants de ces compagnies, vous tenant un beau discours, vous offrant même des compensations financières, de grâce n'acceptez pas, car pour ces compagnies qui ne recherchent que le profit, « il est facile de prendre des risques quand il s'agit de la vie des autres ».

Et pour vous, est-ce facile de prendre des risques quand il s'agit de la vie de vos enfants? Quand il s'agit de la vie de vos petits-enfants?

Les 18 municipalités de la MRC Drummond ont l'obligation d'informer leurs citoyens des dangers qu'ils courent (...) et devraient inviter les autres MRC à en faire autant!

Michelle Théroux, Drummondville