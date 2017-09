 Baisse de service à Postes Canada : qu'en pense le maire Sévigny? 

Point de vue

(Sherbrooke) Nous avions trois boîtes postales incluant 39 casiers (...) sur la petite rue Montpetit. M. Christian St-Jacques, agent à la planification de la livraison pour Postes Canada, a décidé seul, sans consultation, d'installer 5 boîtes postales avec 80 casiers (un espace est même prévu pour une 6e boîte postale) sur une superstructure de béton. Des résidents de la rue Montpetit ont perdu leurs boîtes postales situées près de chez eux et ces boîtes sont venues s'ajouter à celles déjà existantes à l'intersection de la rue Élan, tout cela sans leur consentement. Ces nouvelles boîtes se trouvent dans une zone non sécuritaire. (...). À ce carrefour, tout est permis, tout est facultatif. Le panneau d'arrêt, la vitesse, les clignotants d'auto, les « quatre roues », les camions, les autobus scolaires, les vélos et les piétons.