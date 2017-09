Confiance renouvelée

Pierre-Yvon Bégin

Collaborateur aux pages Opinions de La Tribune. Suivre @@PierreYvonBgin

(Sherbrooke) Jean-François Lisée a passé le test avec succès. Le chef du Parti québécois a remporté le vote de confiance de ses membres par un score inespéré de 92,8 %. À un peu plus d'un an des élections générales, le leader péquiste vient de recevoir l'élan pour remonter la pente et espérer déloger les libéraux du pouvoir.