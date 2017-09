Une belle initiative à renouveler

Mêlant l'histoire à l'imaginaire, elles ont su, avec une diction impeccable et une expression bien sentie, nous faire voyager dans le temps et dans l'espace, à travers des personnages réels ou fantaisistes.

Je viens de lire l'article publié vendredi en page 8 de La Tribune. Alors les élus de Sherbrooke se prépareraient à donner un petit coup dans les reins de La Tribune. Si La Tribune se voyait priver des revenus apportés par les annonces publiques (avis publics), cela contribuera à affaiblir la qualité de l'information pour les citoyens. Pour bien couvrir les enjeux et les événements ça prend des journalistes et là il faut avoir le moyen de les payer. Si la Ville passe à l'acte ou plutôt nos élus passent à l'acte, il affaibliront la qualité des couvertures et on saura moins de choses sur leurs mauvaises décisions passées et à venir. Quant à l'information portée par les annonces publiques, si elles se retrouvent dans l'électronique (NDLR - site web) seulement... ce sera pour les élus une autre façon de procéder à de savantes manipulations. Quand c'est dans le journal, tout le monde sait qu'il y aura des modifications de zonage ou l'attribution de contrats... avec l'électronique ce sera un nombre limité d'intéressés. Je pense que je ne voterai pas pour le maire sortant et pour le conseiller sortant dans mon arrondissement.

Je suis furieux.

Pierre Pinard, Sherbrooke