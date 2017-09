Je suis un chialeur

C'est à cause de chialeurs que l'on ne peut plus fumer où et quand on veut. C'est à cause de brailleurs que nous sommes obligés d'avoir des silencieux sur nos véhicules, de ne pas être capable d'avoir des vitres teintées noir ou de se promener dans les rues à la vitesse que l'on désire. Nous sommes tous capables de régler notre vitesse en fonction des conditions de la route. Nous n'avons pas besoin d'être traités comme des enfants en nous obligeant à porter notre ceinture de sécurité ou à ne pas texter au volant.

C'est à cause de chialeurs que nous avons des règlements de zonage qui nous empêchent de construire ce que l'on veut, comme on veut et où l'on veut.

C'est à cause de chialeuses que l'on a octroyé le droit de vote aux femmes. Avant, personne ne se plaignait que les femmes n'aient pas le droit de vote, sauf les chialeuses.

Et que penser de tous ces travailleurs chialeurs qui se sont réunis pour former des syndicats dans le but d'obtenir de meilleures conditions de travail. C'est peut-être à cause d'eux que tout va mal dans le monde du travail aujourd'hui.

Mais qui sont donc les véritables chialeurs, ceux qui chialent pour une société plus juste, plus sécuritaire, plus équilibrée ou ceux qui chialent après les chialeurs?

Je suggérerais à ces derniers de sortir de leur bulle fait de JE, ME, MOI et de retourner sur les bancs d'école où ils apprendraient qu'il y a toujours deux cotés à une médaille et qu'il faut connaitre tous les faits avant de juger.

Maurice Gagnon, Orford