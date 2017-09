Houston l'Atlantide

(Sherbrooke) ÉDITORIAL / Houston au Texas émerge peu à peu des flots après le passage de l'ouragan Harvey. Les dommages matériels se mesureront assurément en milliards de dollars. Plus profondes et insidieuses encore seront les séquelles des victimes qui auront tout perdu. La tragédie de cette métropole vient faire la démonstration par A plus B des prévisions des scientifiques quant aux conséquences des changements climatiques.

Depuis plusieurs années déjà, ces scientifiques préviennent les gouvernements que les changements climatiques entraîneront des phénomènes météorologiques violents. Ceux-ci se produiront de plus en plus souvent et avec une intensité accrue, a rappelé avec justesse Craig Stewart du Bureau d'assurance du Canada. Ce dernier vient de chiffrer à 223 M$ les dommages assurés des inondations du printemps dernier au Québec et dans l'est ontarien. La valeur des biens qui ne profitaient pas d'une couverture d'assurance devrait facilement doubler le total des pertes.

Il est pour le moins navrant de constater une fois de plus qu'il faille une série de catastrophes pour éveiller les consciences et les administrations publiques. Autre conséquence des changements climatiques et du réchauffement de la planète, le niveau des océans se relève inexorablement avec la fonte des glaciers. En juillet dernier, la fracturation de la banquise en Antarctique a créé un gigantesque iceberg de 6600 km2, le Larsen C, qui fait 11 fois la superficie de l'île de Montréal.

Houston, qu'il convient sans doute de prononcer avec un H aspiré et non avec Y, se croyait à l'abri de pareille catastrophe, pourtant construite en partie sur un marécage. Le nombre de morts va visiblement dépasser le chiffre de 50, plusieurs ayant été surpris par la rapidité de l'inondation. Les cadavres de six personnes, les grands-parents et leurs quatre petits-enfants, ont été découverts à bord d'une fourgonnette. Le maire de la ville avait donné la consigne de ne pas évacuer et de demeurer à la maison, craignant les dangers d'un exode massif sur les routes.

Malgré les leçons de Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, les autorités auront trop tardé à agir. Un scénario identique a eu lieu à Fort McMurray l'an dernier en Alberta lors des incendies de forêt. En matière de mesures d'urgence, il est pourtant prouvé depuis longtemps qu'on n'est jamais trop prévenant. Les dommages matériels et humains sont exponentiels comparativement aux coûts d'une évacuation bâclée à la hâte.

Après une apparition ratée, le président des États-Unis et la première dame sont retournés au Texas en fin de semaine dernière. Mardi, le couple présidentiel était passé en coup de vent, sans la moindre compassion pour les sinistrés. Dans les médias sociaux, les talons aiguilles et les lunettes d'aviateur de Melania Trump malgré un temps pluvieux ont été tournés en ridicule. Les faiseurs d'image ont retenu la leçon et les Trump ont été vus samedi auprès de sinistrés. La célèbre épouse, portant une casquette avec le mot « Texas », a bien daigné faire la chaîne pour quelques emballages de bouteilles d'eau.

Le président a promis une aide pouvant atteindre 8 milliards de dollars. Ne reste qu'à convaincre le Congrès où sont majoritaires les Républicains, traditionnellement frileux à l'idée d'engager des fonds publics lors de catastrophes.

Après la Nouvelle-Orléans, Houston est l'exemple parfait des dangers qui guettent l'humanité. Le réchauffement climatique est une réalité, n'en déplaise aux climatos-sceptiques et au président américain qui a renié le récent accord de Paris. Cette fois, Houston got a problem et, comme bien d'autres villes dans le monde, risque de devenir une nouvelle Atlantide.