Corriger une perception terriblement blessante

Ce que j'ai vécu mercredi... Je ne le souhaite à personne. Je suis la mère de Kylen Roy. J'écris cette lettre publiquement afin que soient rectifiés les propos que le chef d'unité au Centre de détention de Sherbrooke a tenus à la cour. Ne rien dire sur ces propos serait accepter de laisser croire que j'aurais pu, de quelque façon que ce soit, accepter de « me débarrasser du corps de mon fils » et d'avoir été, selon le chef d'unité, obligé de la part de Michée (Roy) à harceler son avocat et même à faire brûler le corps de mon fils.

Le chef d'unité du Centre de détention n'a aucune idée de la conversation que j'ai eue ce matin-là avec Michée, il prétend...

Nous avons bel et bien parlé de la façon dont on disposerait du corps de Kylen, après l'autopsie!

Au départ, je ne voulais pas faire brûler son corps à cause de mes croyances alors que Michée, lui, y tenait. Effectivement, il m'a dit à quelques reprises qu'il voulait faire brûler le corps de Kylen.

Comme je n'étais pas seule lors de ce coup de fil, une personne présente dans la chambre d'hôpital de mon fils a alors mentionné qu'un arbre pouvait naître des cendres! Cela m'a fait changer d'idée et j'ai accepté l'incinération.

Puis est venu le temps de choisir quelle maison funéraire on devait sélectionner. Cela fait référence aux prises de décision que j'ai mentionnées lorsque j'ai appelé à la détention afin que Michée me rappelle rapidement puisque je devais porter le corps de mon fils à la morgue afin qu'il y ait autopsie (non pas « de le brûler au plus crisse »)! Il m'a dit que sa mère connaissait une place, non pas quelqu'un! En fait, le corps de son grand-père (le père de la mère à Michée) avait été brulé dans une maison funéraire, mais je ne voulais pas faire affaire avec cette maison-là alors il a accepté celle que je lui ai proposée.

Puis, il allait demander une permission afin de pouvoir pleurer son fils, car Michée a certes pleuré son fils le jour de sa mort, mais toute sa vie il pleurera sa perte.

Il est nécessaire de rappeler que les procédures de demande de sortie à la prison prennent un certain temps avant d'être répondues et pour faire valoir ses droits, il devait agir rapidement.

Alors il est juste de dire que même si nous étions dimanche, il devait contacter son avocat le plus vite (« au plus crisse! »). Le langage de Michée a été alors perçu d'une toute autre façon par le chef d'unité du Centre de détention qui n'a vu, dans ses paroles, que le seul intérêt d'une accusation plus grave qui pèserait contre lui alors que la réalité était bien différente.

Après plusieurs demandes à des fins humanitaires refusées qui ont apporté de longs délais et où on attendait les réponses pour faire incinérer Kylen, j'ai finalement fait brûler le corps de notre fils le 18 juin 2015, soit plus de 11 jours après son décès.

Je trouve cela inadmissible que le chef d'unité ait été invité à témoigner sur des propos alors qu'il ne pouvait pas savoir la nature réelle de la conversation.

J'ai été blessée grandement par les propos du chef d'unité à la cour qui ont été relatés au public d'une façon des plus inhumaines que je ne puis le supporter. Je prends à mon tour le droit de la liberté d'expression puisque cela est d'intérêt public et que le public a le droit d'être informé de la vérité et non pas de simples propos qui sont des plus cruels et pour lesquels je ne pouvais faire autrement que de rétablir les véritables faits.

Je t'aime mon fils,

Maman Patricia

NDLR - Après avoir parlé avec la mère éprouvée, La Tribune a accepté de publier la lettre avec son prénom seulement en guise de signature.