Enjeux du Plan d'aménagements de la rue King Ouest

(Sherbrooke) La séance « d'information et de consultation », tenue mercredi, sur la Plan directeur d'aménagement et de développement de la rue King Ouest fut une occasion d'entendre le résultat du travail de diverses personnes déjà consultées (Comité aviseur) et de spécialistes de la Ville de Sherbrooke. Pendant près d'une heure et quart, une quarantaine de personnes ont écouté et vu la présentation du document (dont la plupart avaient déjà pris connaissance).

Une période de « questions et commentaires » octroyée aux citoyens et citoyennes présents s'est déroulée rapidement, mais fut suffisante pour démontrer des lacunes du Plan, dont l'omission d'une piste cyclable utilitaire tant réclamée depuis des années par les cyclistes de Sherbrooke. L'accès et les signalisations valorisant notre Parc Jacques-Cartier furent aussi remis en question par plusieurs, ainsi que les traverses pour piétons insuffisantes. Les lampadaires et les arbres proposés ont suscité des réactions diverses et colorées!

La réalité et l'importance du transport en commun, dont le RUTASM aurait voulu davantage discuter, faisaient face aux commentaires inquiets de commerçants craignant pour leurs stationnements de rue, dont le Plan constatait pour plusieurs une sous-utilisation. (...)

La problématique, et c'est une intervenante de la salle qui l'a bien cernée, c'est que l'on doit cesser de penser les réaménagements de notre ville « par tronçon ». Des bouts de pistes cyclables, des « arrêts d'autobus sécuritaires bien aménagés » juste dans ce petit bout de rue King Ouest, etc. Il faut cesser de penser la ville par « tronçon », même s'il n'est pas possible de réaliser tous les réaménagements d'un coup; il faut avoir une vision d'avenir améliorant la qualité de l'air, l'environnement et la vie des citoyens et citoyennes d'une communauté.

Il faut penser « développement durable »! Réaliser, à coûts abordables, des aménagements sécuritaires pour piétons, partout où l'on peut, des bouts de pistes cyclables utilitaires, des arrêts d'autobus dans les normes, partout où c'est possible. (...)

La croissance du parc automobile entraîne la congestion qu'on nie à Sherbrooke. Il faut penser développement durable, et rapidement dans le secteur surpeuplé du coin King/Jacques-Cartier. L'étalement urbain, comme les changements de zonage récents au Plateau St-Joseph, ne favorise pas le développement durable. Il faut penser service de proximité, une pharmacie au centre-ville, plus de développement commercial dans l'Est, etc.

Le Plan d'aménagement de la King Ouest n'a pas de « camisole de force »! Il doit être repensé en fonction d'une vision globale!

France Croteau, Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain

Élise Pigeon, participante à la soirée « d'information et consultation »