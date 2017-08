Se réinventer

Sans connaître les raisons exactes de cette fermeture, on peut aisément penser que la forte compétition des grandes chaînes a joué un rôle déterminant. Cette ville de la MRC de Coaticook est située à une dizaine de minutes à peine de Sherbrooke. En voiture, il est très facile de s'y rendre pour effectuer ses achats à meilleurs prix dans les grandes surfaces. Les marges de profit de ce secteur du commerce au détail sont déjà très minces. Une petite épicerie peut donc difficilement rivaliser avec ces géants qui vont miser sur le volume, quitte même à perdre de l'argent en accordant des rabais alléchants sur certains produits essentiels.

Les Watervillois peuvent toujours compter sur les services d'un dépanneur. La propriétaire, Erin Smith, entend d'ailleurs prendre le relais, du moins temporairement, convaincue qu'il y a toujours de la place pour une épicerie à Waterville. Elle rappelle qu'il y en avait plusieurs à la belle époque. Ses encouragements devraient inspirer une relève.

À 82 ans, André Côté aimerait pour sa part s'impliquer dans pareil projet. Cet ancien entrepreneur ne peut imaginer sa ville sans épicerie. Il voit dans la formule coopérative une façon de relancer les activités à court terme. D'autres avant lui y ont eu recours avec succès. Il y a quelques années, la municipalité de Durham Sud a été confrontée au même genre de situation. Après la fermeture de l'épicerie locale, les citoyens se sont regroupés autour d'une coopérative pour lui donner une seconde vie. En activité au centre du village, elle constitue encore un point de repère important.

Les exemples d'André Côté et d'Erin Smith devraient inspirer de jeunes concitoyens à se retrousser les manches. L'octogénaire a raison d'affirmer que Waterville ne peut rester sans épicerie. Un projet de développement domiciliaire écologique sous forme coopérative y est d'ailleurs en préparation. Sans une épicerie digne de ce nom, comment arriver à convaincre des gens à venir y établir leur famille? Les services de base, l'école, la station-service, la téléphonie cellulaire et aujourd'hui Internet forment un ensemble déterminant dans le choix d'un domicile.

La ville compte une industrie importante, Waterville TG, qui doit cependant composer avec des ralentissements économiques inévitables. Si près de Sherbrooke, son personnel peut aisément y habiter et effectuer le voyagement chaque jour. Cette proximité, un avantage sous certains aspects, pose toutefois un défi supplémentaire.

Waterville a déjà connu ses heures de gloire. Au siècle dernier, George Gale y a fondé une usine de fabrication de matelas et de sommiers à ressorts. Ses produits étaient exportés dans le monde entier, faisant de Waterville une véritable capitale du matelas. Le vent tourne parfois rapidement et cette gloire d'antan n'est plus que souvenir.

Durant son histoire, Waterville a essuyé plusieurs coups durs. En 2016, le Camp Val-Estrie a fermé ses portes. D'autres municipalités ont aussi connu ce genre de cauchemar et en sont souvent ressorties gagnantes en misant sur le génie créatif de ses habitants. Waterville ne fait pas exception et son comité Demain Waterville y travaille activement. De son coeur et de son imagination jailliront les promesses d'un brillant avenir.