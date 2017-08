Pourquoi hésiter autant ?

Pourquoi soudainement être si hésitant pour un projet certainement plus réaliste et plus accessible pour la population en général? Peut-être que les élus devraient se cacher encore une fois derrière un consultant à gros prix pour se donner le droit d'investir les montants nécessaires à la réalisation d'un projet pratique et «terre à terre».

Martin Jolin, Sherbrooke