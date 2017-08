Les femmes sont prêtes pour les municipales 2017

Malgré ces épiphénomènes, le nombre de femmes siégeant dans des conseils municipaux reste faible, à 30 % au Québec, et le nombre de mairesses n'est que de 17 %. Ce manque de mairesses entraîne une quasi-absence des femmes qui siègent dans les MRC, ce qui crée un grave déficit de représentativité. En effet, les compétences des MRC s'étendent aux sphères du développement économique, de l'adoption des schémas d'aménagement et de risques sur les territoires regroupant plusieurs municipalités.

En me promenant autour du lac des Nations en fin de semaine, je remarquais la quantité phénoménale d'algues qui ont envahi ce plan d'eau au fil des ans. Ce qui se nomme le corridor bleu de la rivière Magog nous présente une couleur plutôt verdâtre peu attirante. Malgré l'objectif de nos décideurs d'attirer les gens sur ce plan d'eau, peu semble fait pour en améliorer sa qualité propre. Plusieurs beaux aménagements entourent le lac mais la raison d'être de ce lieu, c'est-à-dire l'eau, est tout simplement dégueulasse. N'existe-t-il pas un moyen de récupérer ces algues périodiquement en les arrachant pour en faire du compost? Car l'accumulation de celles-ci et leur décomposition subséquente utilise l'oxygène présente dans l'eau au détriment des poissons. Il me semble que le problème est criant et qu'il importe d'agir au plus tôt.

Marc Martel, Sherbrooke