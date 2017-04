Les errances du gouvernent Trudeau sur la marijuana

Allons droit au but! L'argument central que nous rabâche Justin Trudeau est d'enlever des mains du crime organisé ce produit. C'est bien mal connaître les groupes criminels! Non seulement ils entreront dans le marché dit légal, mais ils développeront aussi un marché parallèle où la marijuana coûtera moins cher et sera vendue aux mineurs.

D'ailleurs, c'est actuellement le cas pour le tabac, dont la contrebande est dans les mains du crime organisé. Au Québec, 40 % des cigarettes sont achetées dans le marché noir. Croyez-vous vraiment que cela sera différent pour la marijuana? Selon le rapport du Directeur parlementaire du budget (DPB 2016), durant la première année de légalisation au Colorado, en 2014, près de la moitié (de 40 % à 60 %) du cannabis consommé provenait du marché illicite. (...)

Le deuxième argument fallacieux : diminuer la consommation des jeunes!? Toujours selon le rapport du DPB, la légalisation entrainera une augmentation de 1,7 million des consommateurs en quatre ans, dont plus du tiers (36,4 %) fera partie du groupe des 15 à 24 ans! Où croyez-vous que ces enfants vont se procurer la marijuana? À la SAQ? Non seulement le crime organisé ne va pas chômer, mais il va avoir de nouveaux clients! (...) Or, plusieurs études démontrent que nos programmes de prévention fonctionnent auprès des jeunes, puisqu'on assiste, depuis plusieurs années, à une diminution constante de la consommation des drogues.

Le troisième argument, plutôt absurde : désengorger les tribunaux en ne criminalisant pas les consommateurs. Bonne idée?! Est-ce que quelqu'un à Ottawa peut expliquer à Justin Trudeau qu'il existe une mesure qu'on appelle la décriminalisation et qu'il pourrait l'utiliser pour la possession simple de marijuana?! (...)

Dernier point et non le moindre, la santé publique! La banalisation de la marijuana n'enlève rien à sa nocivité. Nonobstant les problèmes respiratoires et de dépendance, plusieurs études ont démontré que la marijuana agit, notamment, sur les récepteurs chimiques associés à l'apprentissage, la prise de décision, la motivation et perturbe le développement du cerveau des jeunes (la mémoire, la coordination, les sensations). Elle augmente aussi les risques de développer des problèmes de santé mentale à l'âge adulte. (...)

(...) Au lieu de créer des conditions favorisant la toxicomanie des jeunes Canadiens, Justin Trudeau devrait plutôt s'occuper de la pauvreté infantile. En tant que criminologue, je vois, tous les jours, les effets dévastateurs de la drogue sur les jeunes, en l'occurrence la marijuana. J'appréhende déjà l'héritage Trudeau 2.0.

Maria Mourani,

Criminologue et sociologue