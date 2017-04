Denis Dufresne

(Sherbrooke) ÉDITORIAL / Après des années d'études et de démarches auprès de transporteurs aériens, la relance de l'aéroport régional de Sherbrooke se fait toujours attendre et ressemble de plus en plus à un boulet pour le maire Bernard Sévigny qui en a fait une priorité depuis 2012.