Priorité à la lutte au décrochage scolaire

Des travaux ont débuté au printemps dernier afin de se doter d'un nouvel alignement stratégique au regard de la persévérance scolaire. Cet exercice a permis aux partenaires de réaliser un bilan des 10 dernières années, d'élaborer des portraits locaux de la réussite éducative et de mener des consultations locales. Cette démarche a mené à l'adoption, en novembre dernier, de l'alignement stratégique 2016-2020 pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Estriens.

Dix objectifs stratégiques ont été identifiés afin de poursuivre le travail de concertation autour de l'enjeu de la lutte au décrochage scolaire. La valorisation et la promotion des différents parcours de formation menant à la réussite et au marché du travail, la mise en place d'actions permettant aux enfants une meilleure préparation à l'entrée à l'école et l'accroissement de l'intérêt pour la lecture chez les 0-20 ans et leurs parents sont quelques exemples de priorités de travail du Projet PRÉE pour les quatre prochaines années.

L'action du Projet PRÉE prend appui sur les forces vives du milieu et vise à répondre aux besoins des communautés locales. C'est dans cette optique que les différents intervenants du Projet PRÉE travaillent avec les communautés à identifier des actions efficaces basées sur la recherche et les pratiques probantes. Et cette construction collective représente le coeur du projet. Nous avons en effet tous et toutes un rôle à jouer pour faire de l'éducation une valeur portée par l'ensemble de la communauté estrienne.

Pour de plus amples informations sur les actions du Projet PRÉE consultez le site reussiteeducativeestrie.ca

Christian Provencher et Marie-France Bélanger

Coprésidents de la TECIÉ et du Projet PRÉE