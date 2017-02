Une subvention discutable

Quant à moi, il n'y a pas de gains touristiques nets avec cette entreprise dont on a surévalué les apports sociaux économiques. (...) Les entrepreneurs et investisseurs du groupe Strom Spa avaient déjà été particulièrement gâtés par la Ville de Sherbrooke (...) d'abord par une modification sélective de zonage dans le secteur riverain qui a eu l'air d'un traitement injuste et irrespectueux envers nos citoyens randonneurs, par l'amputation de la piste piétonnière et cyclable, et son déplacement partiel, derrière le bâtiment du spa; ce faisant, on venait de garantir alors l'usage exclusif d'une précieuse portion riveraine à une clientèle bourgeoise au portefeuille nettement mieux garni que celui du bon peuple du sud-ouest de Sherbrooke (...). D'ailleurs, était-ce bien là la place idéale pour l'implantation de semblable bâtiment... sous les vibrations de la circulation lourde du pont Jacques-Cartier? J'ai la nette impression qu'on a accordé priorité aux revenus en taxes dans le processus de décision.

Cette subvention de 25 000 $, bien que minime, j'en conviens, aurait constitué un bénéfice autrement plus important et productif pour des activités sportives (location de temps de glace, par exemple), culturelles (billets de spectacles, animation ou cours divers) ou communautaires, souvent coûteuses ou inaccessibles. (...)

Il faut cesser la distribution de ces subventions à tout vent (...) et souhaiter que le questionnement déjà amorcé chez quelques conseillers et conseillères municipaux fasse boule de neige.

Yvon Côté, Sherbrooke