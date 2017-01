Protégeons notre vie privée

Les informations recueillies par les applications et les sites internet permettent de mieux vous servir, mais servent surtout à créer votre profil virtuel et à cibler vos goûts. Cela peut être pratique, mais comporte aussi des effets pervers : les entreprises peuvent ainsi prédire ce que vous pourriez aimer et être tenté d'acheter, même influencer votre opinion, dans certains cas. Ce n'est pas sans raison que vous voyez apparaître sur vos différents fils sociaux des publicités qui correspondent à vos recherches en ligne. Vos renseignements personnels ont une valeur et c'est le prix que vous payez. Il est donc recommandé de ne transmettre que les informations nécessaires au fonctionnement ou à l'inscription.

Bien que les entreprises affirment garantir la protection de vos données, vous n'êtes pas à l'abri d'un individu mal intentionné voulant créer une copie de votre profil virtuel grâce à des fragments de renseignements personnels ramassés ici et là. Raison de plus pour paramétrer vos comptes afin que seuls vos « amis » aient accès à votre contenu! Toutefois, rappelez-vous qu'internet est permanent et que ce que vous y faites a des répercussions sur votre vie réelle. Se faire voler son identité dans le cyberespace peut véritablement entacher la réputation d'une personne... et ses finances. Les mots de passe complexes sont à prioriser; préférez-les aux mots de passe simples comme 12345 ou votre date de naissance. Mais alors, faut-il cesser d'utiliser la technologie? Certes non! Notre gouvernement a lancé, en novembre dernier, une tournée de sensibilisation à la protection des renseignements personnels et de la vie privée sur internet auprès des jeunes du secondaire. Le porte-parole, Nicolas Ouellet, et moi-même les sensibilisons à adopter un comportement responsable sur le web. Je souhaite que la réflexion se poursuive dans chaque foyer québécois. En cette Journée mondiale de protection des renseignements personnels, il est de notre responsabilité de connaître et de comprendre les conditions d'utilisation des applications et des objets connectés, et de ne fournir que ce qui est strictement nécessaire à leur usage en s'assurant que notre identité, notre réputation et nos droits sont respectés.

Rita de Santis,

mnistre responsable de l'Accès à l'information

et de la Réforme des institutions démocratiques