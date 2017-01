Vous ferez-vous vacciner contre la grippe?

Une bonne partie de la population canadienne ne le fera pas. Pourtant, des vaccins sûrs et efficaces existent depuis plus de 60 ans. En 2013-2014, un tiers seulement des Canadiens âgés de 12 ans et plus ont reçu le vaccin contre la grippe. Le fait de ne pas être vacciné entraîne peu de conséquences pour certains - quelques jours d'inconfort tout au plus -, mais pour d'autres, les répercussions peuvent être désastreuses.

Chaque année, entre 10 % et 20 % des Canadiens sont infectés par le virus de l'influenza, ce qui se traduit pour les personnes à risque par des séjours à l'hôpital et des décès. Même si les chiffres exacts sont sujets à débat parmi les experts, il est clair que la grippe n'est pas, dans certains cas, une maladie bénigne - elle peut même être mortelle.

Les personnes âgées sont les plus affectées. Elles ne représentent que 15 % de la population, mais elles comptent pour 40 % des cas d'infection grippale au Canada et la majorité des hospitalisations et des décès consécutifs à cette maladie. [...]

Toutefois, ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui sont à haut risque. Il y a aussi les individus de tout âge qui présentent des affections chroniques touchant le coeur, les poumons, les reins, le foie et le sang ; les personnes souffrant de diabète ou dont le système immunitaire est affaibli (à cause d'un traitement contre le cancer, par exemple) courent un risque élevé ; les femmes enceintes (les risques augmentent au deuxième et troisième trimestre) et les enfants âgés de deux ans et moins. Enfin, les populations autochtones sont également à risque, compte tenu du taux élevé de maladies chroniques dans certains groupes. [...]

Voilà pourquoi le Comité consultatif national de l'immunisation conseille fortement aux travailleurs de la santé, aux intervenants communautaires chargés de dispenser des services essentiels et à toute personne qui s'occupe d'une personne vulnérable de se faire vacciner. [...]

Bref, le vaccin offre une protection raisonnable contre la grippe, en particulier lorsqu'il est administré tôt dans la saison. Non, il ne vous protégera pas à 100 %. Mais si vous êtes vacciné et que vous contractez la grippe, vous avez de meilleures chances de vous en tirer sans complications. [...]

John Muscedere, directeur scientifique

et PDG du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées