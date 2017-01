Les démocrates bloqués

C'est possible par le truchement du « Gerrymandering ». Actuellement, 32 des 50 États américains ont un gouverneur républicain et ce sont ces gouvernements qui font le découpage des districts électoraux après chaque recensement national. Cela fait des années que l'ensemble des élus démocrates à la Chambre des représentants ont remporté la majorité des voix, mais ils ont quand même moins de membres que les républicains.

Je suis abonnée au quotidien La Tribune depuis mon retour à Sherbrooke et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je lis votre journal.

Je tiens à dire bravo, mille bravos, à celui ou celle qui a eu la brillante idée de publier les textes de différents journalistes du Groupe Capitales Médias, sous le thème « Un Noël sans patates en poudre », et à tous ceux et celles qui ont contribué à nous faire rêver !

Les textes étaient très bien écrits, je trouvais que cela ressemblait même à un « thriller », car, à la fin de l'un des textes, par exemple, lorsque les personnages sont à l'aéroport, j'avais vraiment hâte de connaître la suite de l'histoire et de recevoir le journal du lendemain ! De même pour le voyage en Italie, un voyage qui n'a pas coûté trop cher et qui était tellement intéressant. Si nos en enfants et petits-enfants avaient autant d'imagination pour égayer la fin de vie de leurs grands-parents, ce serait merveilleux. Il faut continuer à rêver ! La vie est belle et souvent remplie de belles surprises !

Lise Brien, Sherbrooke