Corneau et Corno

Selon elle, il était ce que la psychologie a créé de plus important. Étant rébarbatif à tout ce qui s'appelle thérapie, je lui ai mentionné que je connaissais Guy Corneau mais que j'avais beaucoup plus d'intérêt à l'égard de sa soeur, l'artiste Corno, que j'avais découverte en regardant un clip de Gerry Boulet, dans lequel elle était sublime de joie de vivre.

La soeur de ma copine, Parisienne jusqu'au bout des ongles, était pâmée sur son frère Guy. À l'entendre, il n'avait aucun défaut et, selon elle, il était un des plus beaux hommes qu'il lui avait été donné de connaitre. Honnêtement je m'en foutais éperdument. Elle me suggéra de lire Père manquant, fils manqué. À mon retour j'ai lu ce livre qui a fait la gloire de Guy Corneau. Ayant moi-même aimé profondément mes parents, mais ayant dû vivre sans la présence quotidienne d'un père dès l'adolescence, le livre de Corneau m'a vraiment « rentré dedans ». Ce livre n'a pas changé ma vie, mais m'a éclairé sur certains moments plus difficilement vécus.

Voilà que Corno et Corneau, deux belles personnes comme peuvent l'être les résidants du Saguenay, ne sont plus. Il me semble que la lumière du jour est moins brillante en ce matin de janvier.

Jean Chenay

Sherbrooke