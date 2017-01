Le gouvernement ne comprend pas

La Tribune

La seule avenue pour corriger les problèmes liés à la taxation foncière agricole est la mise en place d'une table de travail impliquant la Fédération québécoise des municipalités, l'UPA et les ministères concernés. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec fait la sourde oreille à cette demande répétée de l'Union. La crise provoquée par le ministre Pierre Paradis et sa réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) est de deux ordres. Celle-ci aggrave la situation en augmentant le fardeau fiscal des producteurs et, surtout, ne règle rien des enjeux principaux.

La valeur des terres agricoles a connu une hausse de 800 % depuis 20 ans et a doublé ces 5 dernières années. L'une des raisons de cette inflation est le mode d'évaluation du foncier agricole. En appliquant le même principe d'évaluation pour le foncier agricole que celui utilisé pour le résidentiel, on accentue cette inflation.