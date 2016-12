Briser la solitude des aînés

Point de vue

La solitude, c'est comme la vie à deux : elle est belle quand on la choisit, elle est exécrable quand on la subit. C'est la raison pour laquelle tant de gens ont peur de vieillir : ils ne voient de la vie qu'une longue période de solitude imposée. Personne ne peut accepter de subir une solitude non voulue jusqu'à la fin de ses jours. Sinon, des perspectives peu réjouissantes ne tardent pas à se manifester, parfois par une consommation excessive d'alcool et de médicaments. Cela peut déboucher sur une dépression et parfois sur le suicide. Il y a tellement de personnes âgées qui ne reçoivent jamais de visite, ni même d'appels téléphoniques. Quand on est âgé, on ne vaut plus rien.