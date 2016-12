Vivement une autre équipe à la Ville de Sherbrooke!

Point de vue

Ainsi donc, pour une 8e année consécutive, les contribuables sherbrookois subiront une nouvelle hausse de taxes. Pendant que le maire Bernard Sévigny et ses « fidèles » conseillers veulent nous faire croire qu'ils ne peuvent faire autrement à cause de toutes sortes de « contraintes », d'autres conseillers « osent » affirmer que des coupes non négligeables dans le budget de la Ville seraient possibles sans affecter les services de façon significative (voir La Tribune du 28 décembre 2016, « Près de 1,4 M$ d'économie par an », un article portant sur la conseillère Hélène Dauphinais).