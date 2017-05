Du style plein la cuisine

CHRONIQUE / On imagine les stylistes culinaires peinturant les brocolis pour qu'ils soient plus verts qu'un lutin de la Saint-Patrick. On les imagine encore ajoutant du lustre (là où ça compte) et de la colle (pour que l'improbable burger de six étages tienne en équilibre le temps d'une photo).

« Ce que je propose, c'est une cuisine pour se gâter, une cuisine un peu cochonne, un comfort food plein de goût. On ne pourrait pas toujours manger du kale et du concombre. Il faut un équilibre, dans la vie. Moi, je m'occupe du côté décadent de l'assiette. Même si j'ai aussi plusieurs recettes santé, ce n'est pas mon créneau principal avec Le coup de grâce », explique le Montréalais qui boit pourtant son smoothie vert au kale tous les matins au déjeuner, avant de filer s'entraîner.

En une phrase, l'idée est donnée. Les plats de Samuel Joubert sont généreux en fromages, en sauces et en saveurs. En regardant les photos de ses recettes, on a le goût de tout essayer... en se gardant bien de compter les calories!

Une passion qui est venue au fil du temps. Et qui rassemble ses proches : son frère, son amoureuse et des amis précieux l'épaulent dans l'aventure culinaire.

« Ce qui me plaît, dans la bouffe, c'est le côté rassembleur. Je ne suis pas un cuisinier professionnel, mais j'aime tout ce qui touche à la cuisine, de la préparation jusqu'à la dégustation. J'avais envie de mettre de l'avant le côté l'fun de la cuisine, je voulais montrer que ça pouvait être facile, accessible et bon. Pour moi, créer des plats, les photographier, c'est une passion. »

Samuel Joubert clarifie les choses d'emblée : ce n'est vraiment pas son pain quotidien. Le photographe et styliste derrière le site lecoupdegrace.ca (et auteur du livre du même nom) ne truque pas les plats qu'il croque en images. Pour leur donner de la mine et du pep, il crée des mises en scène.

« J'y pense, j'aimerais ça. Mon premier comporte beaucoup de braisés et de plats très réconfortants, plus automnaux. J'aurais le goût, maintenant, de faire un deuxième tome plus estival. »

« Ça se dit aussi bien en français qu'en anglais et je voulais un site bilingue dès le début. C'est surtout une image qui porte. Tu sais, ces fois-là où tu viens de manger beaucoup trop au point de devoir détacher ta ceinture? Et voilà ton hôte qui s'amène avec un dessert délirant auquel tu ne peux pas résister parce que ça a l'air tellement trop bon? Eh bien, c'est ça, le coup de grâce, c'est ça l'esprit de mon projet. »

« C'est un ingrédient qui peut complètement changer un plat et il en existe une telle variété, on a l'embarras du choix. »

Vous cherchez une idée pour dynamiser votre menu pour le Superbowl de dimanche? Samuel Joubert a quelques filons pour vous.

« L'élément-clé, c'est ma trempette de fromage et d'oignons caramélisés à la bière (recette ci-bas). C'est bon avec tout : des légumes, des craquelins, du pain. Et c'est parfaitement dans le ton du Superbowl. Pour compléter, vous pourriez cuisiner mes crevettes croustillantes avec leur sauce cocktail maison. C'est tout simple à réaliser, mais ça produit son effet sur une table. Vous pourriez enfin mettre au four des nachos de fou au chili maison. Parce que des nachos, tout le monde aime ça, et en version « tout garni », c'est encore meilleur. »

Trempette au fromage et aux oignons caramélisés à la bière

(Recette de Samuel Joubert, tirée du site web lecoupdegrace.ca. Sur celui-ci, vous trouverez aussi la recette de nachos au chili et celle des crevettes croustillantes avec leur sauce maison).

Ingrédients

2 gros oignons Vidalia, coupés en deux puis tranchés finement

1/4 tasse de beurre

Huile d'olive

175 g de pancetta en petits cubes

1/4 tasse de bière Don de Dieu d'Unibroue

1 c. à soupe de thym frais

2 tasses de fromage gruyère, râpé

2 tasses de fromage cheddar, râpé

1/2 tasse de crème sure 5 %

1/2 tasse de fromage à la crème léger

1 oignon vert, tranché finement

Sel et poivre du moulin

Préparation

Préchauffer le four à 400 ° F.

Dans une grande poêle chauffée à feu moyen, faire fondre le beurre et ajouter les oignons. Ajouter environ 2 c. à soupe d'huile d'olive, saler et poivrer puis mélanger. Cuire doucement pendant 8-10 minutes en mélangeant régulièrement. Les oignons ne doivent pas dorer! Baisser le feu si c'est le cas.

Pendant ce temps, dans une autre poêle chauffée à feu moyen, ajouter un mince filet d'huile d'olive et faire cuire la pancetta pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Déglacer avec la bière, bien gratter le fond pour aller chercher toutes les saveurs puis verser sur les oignons. Ajouter aussi le thym et bien mélanger.

Poursuivre la cuisson pendant environ 10 minutes, en mélangeant régulièrement, jusqu'à ce que les oignons soient caramélisés et foncés et que le liquide soit évaporé.

Verser le mélange d'oignons dans un grand bol et ajouter le fromage gruyère, 1 tasse de cheddar, la crème sure et le fromage à la crème. Bien mélanger et verser dans un plat de cuisson.

Déposer au four et cuire pendant 20 minutes. Sortir du four, bien mélanger et ajouter le reste du cheddar sur le dessus. Remettre au four et cuire sous le gril (à broil) pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien doré. Laisser reposer 10 minutes avant de dévorer! Garnir de rondelles d'oignon vert et servir avec des croûtons, des chips et des légumes.