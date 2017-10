Hôpital de Coaticook: le coroner recommande un service de gardiens de sécurité

Cette recommandation fait suite à un événement survenu le 30 août 2015 alors qu'un patient de 52 ans s'est enlevé la vie après avoir fugué du Centre hospitalier de Coaticook.

Ce service de sécurité servirait notamment à faciliter le travail des intervenants médicaux dans les situations où un bénéficiaire ayant un état mental perturbé requiert un contrôle physique, une surveillance étroite ou les deux, le tout dans l'objectif de protéger la vie.

« Après réception du rapport du coroner, un comité s'est formé au CIUSSS de l'Estrie-CHUS afin d'analyser la recommandation et les modalités possibles pour l'actualiser. Le comité est formé, entre autres, de représentants de la Direction des services techniques, de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique et de la Direction des soins infirmiers. Le comité poursuit ses travaux afin d'identifier les moyens les plus optimaux à mettre en place pour diminuer les risques qu'un tel événement ne se reproduise », signale Geneviève Lemay du service des communications au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.