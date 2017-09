Hydro-Sherbrooke : de faux messages textes circulent

Les clients sont invités à cliquer sur l'hyperlien proposé pour effectuer le paiement et éviter une interruption de service, explique-t-on dans un avis.

«Ceux qui reçoivent un tel message doivent immédiatement le supprimer sans accéder à l'hyperlien.»

«Le Service d'Hydro-Sherbrooke rappelle à sa clientèle qu'il n'envoie jamais de messages textes à ses clients et que tout avis de compte impayé est signalé par la poste.»

La Ville de Sherbrooke et son service de police diffusent ce message sur les différents médias sociaux et recommandent la plus grande prudence.