Un enfant malmené par une gardienne

La vidéo d'une vingtaine de secondes a été prise dans le parc Hochelaga de l'arrondissement Rock Forest au moment où un groupe d'enfants dont la jeune femme avait la garde s'amusaient dans l'aire de jeux.

On y voit la gardienne s'approcher d'un enfant assis sur le sol. En s'accroupissant près de lui, la gardienne relève brusquement le menton du bambin en s'adressant verbalement à lui. On voit ensuite la jeune femme prendre un mouchoir et essuyer le nez du bambin de façon brusque à quelques reprises, avant de se relever et de laisser l'enfant seul derrière elle.

La vidéo, qui a été partagée plus de 1700 fois en fin d'après-midi mardi, a amené le SPS à se rendre dans la garderie privée en milieu familiale que fréquente le bambin, a confirmé le relationniste Martin Carrier. « Nous avons rencontré la gardienne ainsi que la mère de l'enfant, qui avait vu la vidéo. Il n'y a eu aucune plainte et aucun dossier n'a été ouvert», a précisé le relationniste.