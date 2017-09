Hausse importante des signalements à la DPJ

«Un travail de sensibilisation à l'obligation de signaler a été fait dans la population. La valeur d'une protection collective de notre jeunesse est de plus en plus comprise dans notre société», a expliqué Denis Nadeau.

Ce sont les réalités reliées à l'adolescence qui ont retenu l'attention de la DPJ cette année.

Près du quart des signalements retenus, soit 23,8 pour cent, concernent ce groupe d'âge des 13-17 ans. Les données concernant les adolescents rejoignent celles de l'ensemble du Québec où 24 pour cent touchent ce groupe d'âge.

«L'adolescence est une étape marquante de la vie faite de doutes, de transformations et de quête identitaire. C'est une période complexe sur le plan physique et psychologique défi», précise le DPJ, Denis Nadeau.

Un total de 116 signalements retenus chez les adolescents concernant un trouble de comportement sérieux.

«Comme DPJ, nous sommes en contact avec les adolescents qui rencontrent les plus grandes difficultés (...) Il est urgent de se préoccuper de la place qu'on leur fait et qu'on leur donne. Nous voulons porter le message, qu'il est essentiel que les intervenants qui les côtoient se questionnent sur le regard qu'ils portent sur eux pour les aider et les protéger. Il faut soutenir avec le plus d'humanité les plus vulnérables d'entre eux. Prendre soin des jeunes, c'est investir dans notre richesse collective», estime le DPJ en Estrie.