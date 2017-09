Le golf d'Owl's Head vandalisé

(Magog) La station Owl's Head a été victime de vandalisme durant la nuit de samedi à dimanche. Une camionnette aurait circulé sur le terrain de golf de la station et ainsi provoqué des dommages évalués à quelques milliers de dollars.

Près des traces laissées par le véhicule, on a retrouvé des matériaux de construction qui pourraient avoir été laissés là par son propriétaire. « On pense qu'il est resté pris et qu'il a déchargé une partie de son camion », note M. Korman.

Les dommages sont évalués entre 3000 $ et 5000 $. Puisque l'automne est une moins bonne saison pour planter du gazon, une partie des dommages ne pourra être effacée avant le printemps 2018.