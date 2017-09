David Poulin-Beaunoyer condamné à dix ans de prison

Me Joanny Saint-Pierre

Lors d'observations sur la peine très émotives qui se déroulent, vendredi au palais de justice de Sherbrooke, la juge Claire Desgens de la Cour du Québec a entendu la suggestion commune concernant cette longue peine d'incarcération pour les gestes d'homicide involontaire coupable d'un enfant de 20 mois en septembre 2015.

Une fois la détention provisoire retranchée, Poulin-Beaunoyer devra purger encore 99 mois de prison, soit huit ans et trois mois.

Dave Poulin-Beaunoyer avait reconnu en février dernier que c'était l'impulsivité qui l'a amené à causer la mort de l'enfant.

Selon la trame factuelle qu'il a admise au tribunal, Poulin-Beaunoyer s'est emporté après avoir averti l'enfant de sa conjointe de l'époque de cesser de sauter sur le divan. Il a frappé l'enfant de plusieurs coups de poing à l'estomac. L'enfant est mort à la suite d'une hémorragie interne. Selon le rapport d'autopsie, il ne s'agissait pas de la première fois que l'enfant était roué de coups par son beau-père.

La suggestion commune faite par l'avocat de La Défense Me Benoît Gagnon de l'aide juridique et la procureure aux poursuites criminelle Me Joanny Saint-Pierre évite à la famille de subir les explications de la pathologiste judiciaire.

«Nous évitons à la famille d'avoir en tête les images qui auraient été déposées et d'entendre les appels 811 et 911 où l'on y entend Mathieu. Tout au long de l'appel, on y entend la mère de l'enfant questionner Dave Poulin-Beaunoyer sur ce qui c'était passé», a expliqué M Saint-Pierre.