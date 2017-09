Prison à domicile pour possession de cannabis

Yvan Garneau, Richard Ortuso et Jean-François Massé échappent à la détention ferme après avoir reconnu la possession d'une quantité indéterminée de cannabis dans le but d'en faire le trafic.

Garneau, Ortuso et Massé devront cependant se plier aux règles d'une peine de détention dans la collectivité.

Les trois individus avaient été arrêtés le 8 octobre 2015 dans un champ de production de cannabis dans le Canton de Newport,

Le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec leur a imposé plusieurs conditions dans le cadre de l'imposition d'une peine de détention avec sursis.

Yvan Garneau et Richard Ortuso ont été condamnés à des peines de douze mois de détention dans la collectivité, alors que Massé devra purger six mois de détention avec sursis.

Les accusés devront passer le premier tiers de leur peine 24 heures par jour à leur domicile. Ils devront par la suite respecter un couvre-feu de 22 h à 7 h, puis de minuit à 6 h. Ils ne pourront posséder de cellulaire ou consommer d'alcool ou de drogue. Ils ne pourront pas non plus communiquer entre eux.

Les peines ont été imposées à la suite de suggestions communes du procureur aux poursuites criminelles Me Claude Robitaille et des avocats de la défense Me Marc-André Champagne et Me Benoît Gagnon de l'aide juridique ainsi que Me Christian Raymond.

Les trois individus avaient plaidé coupable en juillet dernier à leur implication dans une affaire de culture de cannabis sur le chemin Learned Plain dans le Haut-Saint-François.