Deux suspects font circuler de faux 100 $ américains

Les deux jeunes adultes d'environ 20 ans se sont présentés au dépanneur Esso de la rue Laval dans l'arrondissement de Brompton le 24 août vers 21 h.

Ils ont payé leur plein d'essence avec les deux billets contrefaits.

L'homme avait les cheveux courts bruns, mesure 1,68 mètre, pèse 90 kilos et portait un t-shirt gris et un bermuda noir et rouge. Il conduisait un Chevrolet Cobalt rouge des années 2010 à deux portes.

La jeune femme de 20 ans avait les cheveux longs bruns et verts.

Elle conduisait un Chevrolet Aveo bleu, quatre portes des années 2010.

Elle portait un chandail à manches longues gris et noir avec l'inscription Ecko avec des pantalons noirs.

Toute information concernant cette affaire peut être communiquée à la division des enquêtes du SPS au 819-821-5544 ou à Échec au crime au 1-800-711-1800.